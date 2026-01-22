Los Hispanos se complican la vida (34-35)

Publicado por Javier Villanueva Herning Creado: Actualizado:

España se complicó de manera más que notable sus posibilidades de acceder a las semifinales del Europeo de Dinamarca, Noruega y Suecia, al perder por 34-35 ante Noruega en un choque en el que los Hispanos desperdiciaron un ataque final que afrontaron con dos jugadores más. Pero cuando todo parecía destinado al empate, el conjunto español, de manera incomprensible, buscó una colgada, que, pese a que inicialmente fue sancionada con penalti, finalmente acabó en nada tras revisar los colegiados las imágenes de vídeo.

Fue el más claro ejemplo de la precipitación que lastró durante todo el encuentro a un conjunto español que pagó en los momentos decisivos esa falta de madurez de la que todavía adolecen estos remozados Hispanos, un equipo inmerso en pleno proceso de reconstrucción, como no se cansa de repetir el seleccionador español Jordi Ribera. Consciente de la fortaleza defensiva de los nórdicos, el equipo español dejó claro ya desde la convocatoria, con la entrada de Natan Suárez y Víctor Romero, que el objetivo era correr, correr y correr para no dejar conformarse a la zaga noruega.

Pero para que este planteamiento tuviera éxito necesitaba dos premisas, la primera y más importante estar sólidos atrás para poder salir a la carrera y la segunda, no confundir la velocidad con la precipitación para evitar las pérdidas de balón en ataque.

Si los Hispanos cumplieron de partida con el primero de los requisitos, gracias en gran medida al buen hacer en la portería de Nacho Biosca, que cerró la primera mitad con seis intervenciones, muchos más problemas tuvieron con el segundo. Y al final lo pagaron con una derroita que los deja en la cuerda floja.