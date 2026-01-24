Choco firma con su gol el triunfo del Júpiter Leonés frente al UD Santa Marta (1-0)

JÚPITER LEONÉS 1

Palomares, Luengo, Carmona, Nico Toca, Jairo, Turi (Oviedo, min 81), Choco (Mario, min 77), Isaque, Jassem (Iker, min 46), Sergio Cuello (Juan, min 69) y Morante (Marcos, min 69).

SANTA MARTA 0

Saldaña; Hugo Villardón, Antonio David, Víctor Cascón, Chopi (David Martín, min 46), Martín Galván, Santos (Lerma, min 64), Alonso (Christian, min 88), Gabi (Richardson, min 88), Razvan y Coque.

Gol: 1-0, min 16: Choco. Árbitro: Alejandro Ortiz. Mostró tarjeta amarilla a los locales Jassem, Turi, Mario y Oviedo y a los visitantes Sergio Santos, Razvan, Villardón y Vicen Lerma. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro. Se guardó un minuto de silencio por las victimas del accidente ferroviario en Adamuz.

El Júpiter Leonés saldó su compromiso frente al Santa Marta con un merecido e incluso corto triunfo por 1-0. Los leoneses dominaron el partido frente a uno de los equipos mejor clasificados en la Liga y contaron con un buen número de ocasiones.

Solo materializaron una a los 16 minutos en una acción que culminaba Choco. Apenas un minuto más tarde el Júpiter pudo ampliar su cuenta aunque la acción del portero del Santa Marta lo impidió.

La primera parte fue un monólogo de los leoneses que tuvieron en las botas de Morante en el 36 una ocasión inmejorable para anotar el segundo gol, pero el balón salió rozando el poste.

Tras el paso por vestuarios el Santa Marta despertó algo aunque el control seguía siendo del filial de la Cultural que hasta en tres acciones pudo elevar su cuenta realizadora. Pero otra vez el portero Saldaña lo impidió.