BF León no da opción al Lleida (54-85)

LLEIDA 54

Gil (8), Tribo, Fernández, Conca (7) y Biczo (4). También jugaron Mertz (14), Fernández (4), Rexach (1), Farré (10) y Salas (6).

BF LEÓN 85

Benítez (23), García (9), Martín (6), Vaquera (9) y Dembele (10). También jugaron Martínez (9), Mansilla (2), Ferreras (5), Rodríguez (6) y Díaz (6).

Marcadores parciales: 17-28, 27-45 (descanso), 40-69 y 54-85 (final). Árbitros: Andrei Tudor Domnariu Ognean y Mar de Gregorio Pequerul (Colegio aragonés). Sin eliminadas por personales. Incidencias: Pabellón Barris Nord.

El BF León consolidó su buen momento de forma y se impuso con contundencia a Lleida (54-85) en un encuentro que las visitantes controlaron desde el inicio, ganando ya de 12 puntos en el minuto 5. No tardaron las leonesas en empezar a imponer su ritmo en la cancha. Tras un breve intercambio de canastas inicial, las visitantes conseguían ahogar el juego ofensivo de su rival. Con una defensa sólida defensa que impedía correr a las catalanas, el BF León firmaba un parcial de 0-10 y se escapaba hasta los 9 puntos de renta en apenas dos minutos y medio (5-14).

El Lleida apretaba con presión en toda la pista, pero un nuevo arreón de las visitantes elevaba la renta hasta los 17 puntos para irse al descanso incluso con 18 (27-45). Ya en el inicio del tercer cuarto, el rebote ofensivo permitía a las visitantes irse a los 22 puntos (27-49). A partir de ahí levantaron el pie del acelerador, posibilitando al Lleida reducir diferencias aunque nuevamente las leonesas lograban irse a una ventaja de 29 puntos.

El partido estaba decidido y en los últimos 10 minutos no hubo sorpresas para el BF León.