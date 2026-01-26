La adversidad meteorológica retrasa el vuelo de la Cultural Leonesa a Ceuta desde el aeropuerto

El avión encargado de trasladar a la expedición de la Cultural a Ceuta tuvo problemas para aterrizar en el aeropuerto de La Virgen del Camino, pero ya retomó el vuelo.DL

Las adversas condiciones meteorológicas y también debido a la antigüedad del sistema ILS provocaron que el avión procedente de Barcelona que recogió a la Cultural Leonesa no pudo tomar tierra en un principio y se vio obligado a girar unas cuantas vueltas por las nubes de León con un retraso de una hora sobre el horario previsto, aunque finalmente pudo continuar la ruta para disputar esta noche el partido del campeonato de Liga de la jornada 23 de Segunda División ante la AD Ceuta FC en el estadio Alfonso Murube, a partir de las 20.30 horas.

En un principio, la planificación del vuelo consistía en recoger a la expedición culturalista para dirigirse hasta Tetuán y a continuación desplazarse a Ceuta. Finalmente, la aeronave tomó tierra en el aeropuerto de la Virgen del Camino y pese a la adversidad climatológica, con niebla y lluvia, el equipo culturalista ya está de viaje para disputar el encuentro liguero en Ceuta. La expedición de la Cultural Leonesa tiene prevista su llegada a eso de las dos de la tarde, para después, sobre las 15.48 horas, llegar al lugar de destino (concentración) en Ceuta.