España gana a Francia con una lección magistral en la primera mitad

Barrufet fue el mejor jugador del partido, gracias a sus 10 goles.Bo Amstrup

Publicado por Javier Villanueva Herning Creado: Actualizado:

ESPAÑA 36

Sergey Hernández; Aleix Gómez (5, 3p), Garciandia (2), Serradilla, Barrufet (10), Gurri (5) y Tarrafeta (4) —equipo inicial— Biosca (ps), Casado, A. Dujshebaev (2), Odriozola (1), Serdio (4), Fis (1), D. Dujshebaev, Romero (1) y Dani Fernández (1)

FRANCIA 32

Bolzinger; Lenne (1), Mem (-), Minne (7), Prandi (2), Descat (5, 4p) y Fabregas (3) —equipo inicial— Desbonnet (ps), Bos (2), Richardson (1), Tournat (4), Kounkoud (1), Peleka, Nahi (3), Konan y Briet (3)

Marcadores parciales: 2-2, 6-6, 8-8, 13-9, 16-12 y 20-14 Descanso) 21-16, 23-18, 25-22, 28-25, 32-28 y 36-32 (Final). Árbitros: Kurtagic y Wetterwik (Suecia). Excluyeron por dos minutos a los españoles Serdio y Fis; y a los franceses Richardson y Nahi (2). Incidencias: Encuentro de la tercera jornada del grupo I de la segunda fase del Europeo de Balonmano de Dinamarca, Suecia y Noruega, disputado en el Pabellón Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca). Lleno por el posterior Alemania-Dinamarca.

La selección española de balonmano se aferró a sus opciones de pelear por una quinta plaza en el Europeo, que podría valer el billete mundialista, tras imponerse este lunes por 36-32 a Francia con una lección magistral de juego en la primera parte.

Tal y como reflejaron los seis goles de ventaja (20-14) con los que los de Ribera, que volvió loco con sus cambios tácticos al equipo francés, cerraron unos primeros treinta minutos, en los que los Hispanos desarbolaron por completo a sus rivales. Una sensacional victoria en la que brillaron con luz propia el portero Sergey Hernández, con catorce paradas, e Ian Barrufet, máximo realizador con 10 dianas.