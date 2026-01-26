Ziganda: «Tenemos que corregir, ser más rigurosos y fuertes»

El técnico de la Cultural Leonesa, Cuco Ziganda, afirmó: «En líneas generales el partido fue igualado pese al 3-1 final, y creo que ha sido injusto. Quizás ellos fueron mejores a los puntos. En la primera parte, nosotros fuimos capaces de hacer el 0-1, pero otra vez nos remontaron demasiado fácil. En la segunda mitad, nos faltó fortuna en el remate. La expulsión no impidió que hayamos sacado la raza. Pusimos corazón, pero faltó cabeza. Tenemos que corregir, ser más rigurosos y fuertes. Tenemos que trabaja entre todos para mejorar. Vamos a trabajar a muerte».