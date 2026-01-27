Arbeloa y Mourinho ponen el morbo en Da Luz en el Benfica-Real Madrid

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

El morbo está asegurado en Lisboa. El Real Madrid visita la casa del Benfica, escenario de la Décima, en un duelo de la última jornada de la fase liga de la Champions que viene marcado por la disputa en los banquillos que mantendrán Mourinho y Arbeloa. Maestro y alumno se reencuentran casi 13 años después de que el luso abandonase la casa blanca al término de tres convulsas temporadas.

Tercer clasificado con 15 puntos, una victoria del Madrid aseguraría el pase directo a octavos y lo haría con el premio añadido de hacerlo entre los cuatro primeros, lo que les garantizaría afrontar una hipotética vuelta de cuartos en el Bernabéu. Un empate también sellaría el pasaporte sin pasar por repesca, salvo carambola casi inimaginable.

Sin embargo, una derrota podría enviarle a un 'playoff' venenoso y le impediría despejar su calendario europeo hasta marzo con el objetivo de concentrar todas sus fuerzas en la Liga. Más negras son las cuentas del Benfica, que necesita el triunfo y rezar además para acceder a dieciseisavos. En caso de no lograrlo, podría correr peligro la cabeza de Mourinho. Arbeloa, su discípulo más fiel, también puede ser su verdugo. Ironías del fútbol.

"Para mí fue un privilegio y un honor ser entrenado por Mourinho. Fue una persona que influyó mucho en mí, lo llevo dentro de mí", proclamó Arbeloa el día que tomó las riendas del Real Madrid. No hacía falta alguna que lo dijese. La hemeroteca ofrecía muestras de sobra de la estrecha relación que mantuvieron entre 2010 y 2013, tres campañas que fracturaron al madridismo como nunca antes se había visto. Mourinho aterrizó en el Real Madrid con el propósito de destruir al Barça de Guardiola y devolver a los blancos a su lugar de honor dentro de la aristocracia futbolística. Para conseguir esos dos objetivos, con más fortuna en lo tocante al primero que al segundo, llevó al club de Chamartín al borde de la guerra civil. Arbeloa, que sumó 122 partidos a sus órdenes, no dudó a la hora de elegir bando. Fuera cual fuera el incendio que se desataba al paso del portugués, el Espartano siempre cerraba filas con su jefe. Y Mou, que le convirtió en uno de sus pretorianos predilectos, nunca lo olvidó. La fraternidad entre ambos volverá a hacerse presente este miércoles antes de que comience una refriega que pilla a los dos colegas con estados de ánimo dispares.

Tchouaméni vuelve al eje

Tres victorias consecutivas, dos de ellas en Liga y la otra en la Champions, han permitido que el Real Madrid de Arbeloa pase página tras el amargo debut del técnico ante el Albacete en Copa y mire al futuro con un optimismo de pronóstico reservado. A Lisboa llega con los deberes casi hechos en su torneo fetiche, a falta de ponerle la guinda en el estadio donde levantó una 'orejona' que rozaba el Atlético. Para rematar la faena, Arbeloa, que está logrando extraer de sus futbolistas el compromiso colectivo que tanto echó en falta Xabi Alonso, recupera a Tchouaméni, baja por sanción ante el Villarreal, pero mantiene en la enfermería a los mismos soldados que se encontraban guardando cama antes del pleito en La Cerámica: Militao, Mendy, Trent y Rüdiger. Así las cosas, todo apunta a que el preparador del Real Madrid repetirá el once que tumbó el sábado al cuadro groguet, aunque con Tchouaméni ocupando el puesto de pivote en detrimento de Camavinga.

Mourinho, por su parte, no podrá contar con Bah, Lukébakio ni Richard Ríos de cara a un litigio que el de Setúbal encara baja presión máxima. Tercero en la liga portuguesa a diez puntos del liderato que ostenta el Oporto y por detrás también el Sporting, las sucesivas derrotas del Benfica en la Copa de la Liga y en Copa ante Braga y Oporto han dejado a The Special One en la cuerda floja. La Champions, competición en la que alcanzó la cima dos veces al frente del Oporto y el Inter de Milán, puede ser la tabla de salvación del estratega o darle la puntilla si cae a manos de un Real Madrid que ya le tumbó en la Supercopa de Europa de 2017 la única vez que le hizo frente como ex al mando del Manchester United y que ahora dirige su querido Arbeloa.