La Cultural Leonesa cambia de campo de entrenamiento por la climatología

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Ante el mal estado del Área Deportiva de Puente Castro, el primer equipo de la Cultural está entrenando esta semana en las instalaciones del Olímpico de León.

La nieve y la lluvia que han caído en la capital leonesa en los últimos días ha provocado que el recinto habitual de entrenamiento del conjunto blanco, en Puente Castro, no cumpla los requisitos mínimos para su uso.

La alternativa encontrada por el club ha sido el campo de hierba artificial del Olímpico de León, sito en la Carretera de Carbajal.