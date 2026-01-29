Darío Sanz jugará en la Bundesliga

El Abanca Ademar perderá para la próxima temporada a Darío Sanz. Su destino será la Handball Bundesliga en la que a lo largo de al menos tres campañas defenderá la camiseta del TVB Stuttgart. Así lo anunciaba ayer el club alemán en su página web. Darío Sanz, otro de canteranos del club leonés y de una posición que ha dado tantos y tan buenos representantes como es la de extremo izquierdo, ha elegido hacer las maletas rumbo a la poderosa liga alemana descartando otra de las posibilidades que se había rumoreado para su cambio de aires, la del Torrelavega en la que milita el también leonés Isidoro Martínez.

Sanz Debutó con el primer equipo en la temporada 2022-23 y, desde entonces, su progresión ha ido creciendo hasta convertirse en las dos últimas temporadas en el segundo máximo realizador del conjunto leonés en el que ha anotado hasta el parón por la disputa del europeo 46 goles en 15 partidos oficiales. Darío, en declaraciones a su nuevo club, señalaba que tiene «muchas ganas de afrontar el nuevo reto en TVB Stuttgart y de jugar en la liga más potente del mundo, en una oportunidad» para seguir desarrollándose «y competir al máximo nivel», afirmó el extremo de 22 años y 1,85 de estatura.

En la actualidad, el TVB Stuttgart, un histórico del balonmano alemán, transita en al 14ª posición de la Bundesliga, con cuatro puntos por encima de las plazas de descenso. La baja del extremo leonés Darío Sanz de cara a la próxima temporada será cubierta, a falta de la confirmación oficial por parte del club leonés, con el regreso de otro extremo formado en la cantera ademarista, Adrián Casqueiro, tras su etapa de dos campañas en el PAUC francés y que compartirá posición con el internacional juvenil, elegido mejor jugador en su puesto en el último Mundial de la categoría con España, Sergio Sánchez.