Duelo de necesitados en el Reino de León

Partidazo en el Reino de León, este sábado a partir de las 18.30 horas. La Cultural, que lleva seis jornadas sin conocer la victoria, afronta la visita del Deportivo con la agonía de la zona de descenso. Todo lo contrario que el conjunto gallego, que, con seis triunfos como visitante, necesita mantener su ritmo de puntuación lejos de Riazor para no descolgarse de la pelea por el ascenso directo.

Las ausencias del brasileño Lucas Ribeiro, por sanción, y del centrocampista ofensivo Luis Chacón, por la llamada 'cláusula del miedo' en el contrato de cesión por parte del club coruñés, unido a la más que preocupante situación clasificatoria, condicionan el once inicial que pueda presentar el conjunto leonés.

El Cuco Ziganda está obligado a buscar soluciones para su ataque, pero también tendrá que tomar medidas en el centro del campo y la defensa, dada la sangría de goles que viene encajando su equipo en las últimas jornadas, en las que sus rivales le remontaban el marcador.

Enfrente está el Deportivo, que presionado por su pobre rendimiento en Riazor, donde solo ha sumado 16 puntos en 11 partidos, necesita mantener su ritmo de puntuación como visitante para no descolgarse de la pelea por el ascenso directo a Primera División y más tras la derrota en casa frente al Racing de Santander. El entrenador del cuadro deportivista, Antonio Hidalgo, tendrá que retocar su once por la baja, por sanción, del delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri.

Se prevé un lleno absoluto en el estadio Reino de León y que supere al de la pasada jornada en casa ante el Real Sporting cuando se rozaron los 13.000 aficionados. El partido ha sido declarado de nuevo de alto riesgo.