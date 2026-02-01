El Real Madrid gana con polémica

Publicado por Òscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Tras el trueno que le dejó temblando el miércoles en Da Luz, al Real Madrid le cayó encima este domingo un Rayo que estuvo a punto de electrocutar las esperanzas de los blancos para seguir echándole el aliento en el cogote al Barça (2-1).

Tan bravo como acostumbra pese a que arrancó la sobremesa sintiendo de cerca las ascuas de los puestos que delimitan el descenso, el equipo que dirige Iñigo Pérez volvió a subírsele a las barbas al conjunto de Chamartín y acarició un empate para el que hizo méritos de sobra. Arbeloa repitió el once que le funcionó frente al Mónaco, con Valverde y Camavinga de laterales.

Pero la expulsión de Pathé Ciss por una brusca entrada sobre Ceballos dio oxígeno al Real Madrid, que se lanzó a la desesperada en busca de la victoria, la acarició con una peinada de cabeza de Camavinga que murió en la madera y acabó encontrándola desde los once metros para evitar que su pena fuese máxima, con un penalti de Nobel Mendy sobre Brahim que ejecutó con suficiencia Mbappé salvó de la quema sobre la bocina a la escuadra de Arbeloa en otra riña en la que volvió a ser reprobada.