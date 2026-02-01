Peru: «La Cultural Leonesa tiene equipo para salir adelante»

El central Peru Rodríguez (Anzuola, 2002) nuevo fichaje de la Cultural en este mercado de invierno, cuyo contrato se prolongará hasta el final de la presente temporada, con otra campaña más opcional, se define como un jugador «con ganas de ganar, con personalidad, que quiere tener el balón y es valiente», manifiesta.

El marcador, de 23 años de edad, 1,90 metros de estatura y formado en la cantera de la Real Sociedad, con la que debutó en el primer equipo, era el capitán del filial donostiarra. Peru Rodríguez llegó a Zubieta en edad infantil, donde comenzó su formación como futbolista en la cantera txuri urdin. Fue ascendiendo categorías hasta llegar a ser un habitual en el Sanse en el ascenso de la temporada pasada y esta en Segunda División.

Peru Rodríguez ha participado en 20 de las 24 jornadas que se llevan de LaLiga Hypermotion de Segunda División, después de ser uno de los fijos en el Sanse que subió la pasada temporada, pero pese a ello la Real le renovó el último día de mercado y por una sola temporada, y no por unas cuantas más como a la mayoría de los jóvenes, señal de que no entraba en sus planes de futuro, como se ha demostrado con su traspaso a la Cultural Leonesa.

Peru, que ya presenció el partido de este sábado de su nuevo equipo ante el Deportivo de La Coruña (0-1), llegando a estar incluso en los prolegómenos del choque en el propio vestuario del conjunto leonés, ve a la Cultural como un club «muy familiar y cercano», reconoce.

En cuanto al objetivo de la permanencia, el jugador lo considera «un reto muy bonito pese a que ahora el equipo no esté en el mejor momento —precisamente la Real Sociedad B le adelantaba para dejarle en descenso—, aunque hay equipo para, entre todos, poder sacar la situación adelante», expone en sus primeras declaraciones como culturalista».

Peru Rodríguez presenta unas notables estadísticas en la categoría de plata en la actual temporada, donde ha sido el jugador con más minutos del filial donostiarra, siendo el líder de Segunda División en pases largos acertados con casi seis de media por partido, liderando en su exequipo el apartado de precisión en los pases.

HINOJO CONVIVE CON EL FALLO

Roger Hinojo afirma: «Trabajando como ante el Deportivo llegarán los resultados. Si hay errores, hay que gestionarlos y aprender a convivir con el fallo».

