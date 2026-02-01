El Ademar Lerón recupera el pulso a la Liga Asobal

El Abanca Ademar regresa el próximo sábado al la vorágine competitiva de la Liga Asobal. Lo hace recibiendo en el Palacio de Deportes de León al Cangas (17.30 horas) en un partido en el que los de Dani Gordo tratarán de empezar con buen pie una segunda parte del campeonato en la que la apuesta no es otra que asegurarse un puesto en la próxima entrega de la Liga europeo.

Después de las buenas sensaciones que les dejaba su segunda pretemporada en la que los leoneses lograban apuntarse la Copa Castilla y León y sumar un tercer triunfo en el amistoso celebrado en Zamora, ahora llega el momento de la competición con puntos trascendentales en cada partido. Los primeros serán el sábado en el Palacio frente a un enemigo a priori inferior aunque en la Liga ningún rival se gana antes de saltar a la pista. Por eso el entrenador ademarista ha inculcado a los suyos salir 'enchufados' desde el primer minuto.

En el retorno a la competición en la Liga el Abanca Ademar está ubicado en la séptima posición con 19 puntos a uno de los tres equipos que le preceden en la tabla (Valladolid, Granollers y Torrelavega) y a dos del segundo y tercero, La Rioja y Bidasoa.