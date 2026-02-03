La SD Ponferradina, gran animadora del mercado

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Finalizó el mercado invernal de fichajes y la Deportiva ha sido uno de los equipos que más operaciones ha realizado, contando entradas y salidas. En concretos fueron 10, con la llegada de 5 jugadores y la marcha de otros 5.

En el capítulo de incorporaciones encontramos a Erik Morán, Petkov, Slavy, Koke y Calderón, mientras que en el de bajas la lista la compusieron Álex Mula, Sergio Benito, Diego Moreno, Lian dos Santos y Eneko Aguilar. De los 5 que se han ido, 4 eran fichajes del verano.

El club que más se movió fue Unionistas con 17 operaciones, con 9 fichajes y 8 salidas. En el capítulo de incorporaciones, además del cuadro charro, superaron a la SDP el Arenteiro con 7 y el Cacereño con 6.

Movimientos totales

En total el mercado de invierno en el grupo I arrojó 154 operaciones entre entradas y salidas.

De vuelta

El plantel deportivista regresa hoy al trabajo para preparar el partido ante el RC Celta Fortuna tras la jornada de descenso de ayer.

En el 11 ideal

Andrés Prieto ha sido incluido en el 11 ideal de la última jornada en la categoría de bronce, siendo también candidato a MVP de la misma.