Nueva Liga para el Ademar León

La Liga Asobal cambiará su formato para la temporada 2026-2027. Así lo decidirán los clubes en la Asamblea Extraordinaria que celebrarán el viernes 6 de este mes y en la que ratificarán los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de la Asobal el pasado 27 de enero.

Solo el Barcelona y el Villa de Aranda parece que han mostrado alguna discrepancia en un acuerdo que variará el sistema de competición eliminando la Liga regular a doble vuelta para los 16 equipos con 30 partidos en total para cada uno de ellos por una primera fase en la que cada club disputará 15 encuentros. O lo que es lo mismo, jugará solo una vez ante sus rivales de categoría compartiendo partidos de casa con los de foráneo. Según la clasificación de la temporada precedente algunos jugarán ocho en casa y siete fuera y otros siete como local y ocho fuera de su pista.

Cayetano Franco: «La Liga tendrá más dosis de emoción y espectacularidad» El presidente del Abanca Ademar, Cayetano Franco, considera un acierto el cambio de formato. «Va a resultar más atractiva y se disfrutará mejor. Al menos no se sabrá de antemano quien va a ser el campeón y este se decidirá en el último partido y no un mes ante. Este nuevo formato obligará a los equipos a dar lo mejor de sí desde el primer partido para no quedarte atrás y pasar de jugar por la parte alta a tener que hacerlo para no descender. Había que dar un giro a la competición y hacerla más espectacular y atractiva. La afición lo agradecerá. Creo que era necesario este cambio».

Tras completarse esta fase inicial los ocho mejores jugarán una segunda fase por el título y el billete para las competiciones europeas mientras que los ocho peores lo harán por no ser uno de los dos que desciendan.

En el caso de los ocho mejores en esta segunda fase disputarán siete encuentros (4 de local y 3 de visitante o 3 como local y 4 fuera de su pista dependiendo de la clasificación que hayan ocupado en la primera fase). También se arrastrarán los puntos de esa fase anterior aunque no se ha precisado (se hará en la Asamblea extraordinaria) si serán los que contabilicen en total o lo que hayan sumado con el resto de equipos que se hayan clasificado para la lucha por el título.

Dani Gordo: «Va a ser un formato de mayor exigencia y bastante atractivo» Dani Gordo, entrenador del Abanca Ademar, valoró el nuevo formato de Liga para el ejercicio 2026-27 «de más emocionante y espectacular» que el actual. «Va a tener sus cosas buenas y malas, pero creo que las primeras son más importantes. Eso sí, va a suponer que los clubes tengan que contar con plantillas más amplias para afrontar con garantías las exigencias de una Liga en la que habrá que estar al cien por cien desde el primer partido al último. También será precisa una mejor planificación para que los equipos no padezcan altibajos que puedan costarle caro para alcanzar sus objetivos».

Tras esta nueva fase se disputarán los play off, en este caso cruzando en cuartos de final y a ida y vuelta al primero con el octavo, segundo con el séptimo,... Las semifinales se jugarán en este caso al mejor de tres partidos al igual que la final que determinará el campeón de Liga.

Por lo que respecta a la lucha por no descender, en este caso los ocho peores clasificados disputarán una fase a liguilla entre todos y a ida y vuelta de la que los dos últimos perderán la categoría. No se ha determinado y se hará el viernes su el antepenúltimo clasificado deberá jugar un play off con el tercer mejor equipo de la segunda categoría del balonmano nacional para mantenerse o descender.

También se aprobará 'recuperar' la Copa Asobal que había pasado a llamarse Copa de España.