Aitor Otamendi, subcampeón de la Hivern Cup disputada en Chiva

Mentalidad ganadora y remontada épica. Así puede resumirse la actuación de Aitor Otamendi en la Hivern Cup de Karting de Valencia, una de las competiciones más exigentes del calendario invernal. El joven piloto participó los días 23, 24 y 25 de enero en esta prestigiosa cita celebrada en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, escenario habitual de campeonatos europeos y pruebas de primer nivel mundial. La Hivern Cup, además de su carácter nacional, cuenta con la presencia de pilotos de distintas nacionalidades, lo que le otorga un marcado prestigio internacional y la convierte en un entorno ideal para medirse con los mejores.

Con tan solo siete años, Aitor Otamendi volvió a demostrar su talento y madurez deportiva al proclamarse subcampeón, fruto del esfuerzo, la constancia y una extraordinaria fortaleza mental que le permitieron salir a por todas en la final, ya que el fin de semana no comenzó de la mejor manera. Acostumbrado a salir desde posiciones delanteras en anteriores campeonatos autonómicos, en esta ocasión diversos problemas en la puesta a punto del kart condicionaron la sesión cronometrada, situándole en la 15ª posición de salida.

Lejos de venirse abajo, Aitor afrontó las mangas del sábado con inteligencia y determinación. La regularidad en los resultados le permitió escalar posiciones hasta colocarse séptimo en la parrilla para la gran final del domingo. Ese día no empezó bien, pues Aitor tuvo un accidente en la sesión de warm-up, aún y así se analizó la situación y se optó por una estrategia conservadora eficaz: evitar errores, no penalizar y aprovechar cada oportunidad.

La final fue sencillamente espectacular. Con una salida impecable, Aitor protagonizó una remontada memorable, pasando de la séptima a la segunda posición en tan solo una vuelta; gracias a su gran capacidad de trazada, su habilidad defensiva y una concentración sobresaliente.