León, parte y juez del Autonómico

León ejercerá en 2026 como uno de los escenarios con mayor protagonismo dentro del certamen autonómico de motociclismo. Nada menos que 18 fechas están reservadas para pruebas en la provincia en sus diferentes modalidades, desde el trial al enduro pasando por la velocidad o las rutas. Eso sin contar pruebas del Nacional y Mundial como el trial en Pobladura de las Regueras también con el respaldo de la Federación de Castilla y León junto a la Española.

Con el calendario competitivo aprobado, la provincia tendrá su primer punto de relevancia en Brañuelas el 1 de marzo con el enduro y las TT Clásicas. Siete días más tarde será el circuito de Villabraz el que se vista de gala con el motocross, en este caso con el MX Alevín y las MX Clásicas (Pre 96 y Pre 99).

La Salgada en La Bañeza y su circuito que en su día albergó Mundial y europeo, será el tercer escenario con vitola de Autonómico, en este caso con las categorías MX 125, MX 85, MX élite. MX Féminas y MX Máster.

Abril tendrá protagonismo en suelo berciano. En este caso en tres capítulos y con el trial como disciplina. El 4 de abril con la cantera del Trial de Niñ@s en Ponferrada, que repetirá el 11 de abril en Pobladura de las Regueras. El trial ya para más mayores también hará escala en el mismo escenario de Pobladura el 12 de abril. Motocross para dar emoción al mes de mayo.

En este caso el día 3 en Felechares de la Valdería con MX Alevín, MX Clásicas y MX Clásicas (Pre 96 y Pre 99). Veinte días después, el 23, las mismas categorías del motocross librarán otra ‘batalla’ competitiva en Carrizo de la Ribera.

El 24 de mayo Hard Enduro en Sabero mientras que el 30 Navatejera acogerá un nuevo capítulo del Trial de Niñ@s. Para el mes de junio Requejo con el Enduro Sprint y el TT Clásico abrirá un verano que en julio tendrá como excelente plato el Nacional de Trial en Pobladura de las Regueras los días 5 y 6.

El 19 de julio Cabañas raras ejercerá como uno de los jueces del Autonómico de trial.

Em agosto la Copa de Rutas León-Asturias marcará el paso y ocho días después Castroponce albergará las pruebas de MiniGP, Minimotard 65/85 y Minimotos.

La recta final del certamen autonómico en sus diferentes especialidades se focalizará en tres meses. En septiembre con el trial en Ponferrada el día 6 (a unos pocos kilómetros los días 19 y 20 se disputará el Mundial en Pobladura de las Regueras).

El Trial de Niñ@s en Camponaraya el 3 de octubre, el Trial en Cistierna el 4 de octubre y el Enduro y el TT Clásico en Brañuelas el 29 de noviembre completarán un intenso calendario competitivo dentro del Autonómico en la provincia de León. Un año más juez del certamen.