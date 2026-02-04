Athletic de Bilbao gana sobre la bocina al Valencia en Mestalla

Publicado por Paula Lerín Valencia Creado: Actualizado:

Iñaki Williams dio el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic en Mestalla (1-2) con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq empató su autogol y una segunda en la que Dimitrievski paró un penalti Jauregizar en el 75. Mestalla se volcó con la Copa desde el principio.

Valverde revolucionó su alineación. Del once de gala del Valencia, a uno poco reconocible del Athletic. El técnico sorprendió a propios y a extraños con Izeta en la punta de ataque y con el debut de Monreal. El partido comenzó con ritmo y ambos equipos queriendo llevar la iniciativa. El Athletic lo intentaba a través de centros al área y el Valencia, con un juego directo por las bandas, donde Rioja intentaba hacerse fuerte.

Pero en el minuto 26, Sadiq se marcó en propia meta en un intento de despeje. Aunque el nigeriano se redimió en el 35 logrando el empate. Tras el descanso, el Valencia comenzó mejor que su rival. En el minuto 70 entraron los Williams para buscar el pase, justo antes de que Tárrega cometiera penalti. Pero Dimitrievski adivinó las intenciones de Jauregizar para mantener vivo al Valencia en el 75.

Con el penalti parado el Valencia se enchufó y tuvo una grandísima ocasión que Hugo Duro no finalizó. En el 88 perdió a Ugrinic por lesión y en su lugar salió el argentino Guido Rodríguez, que debutó como valencianista, pero cuando todo hacía indicar que el partido se encaminaba irremediablemente a la prórroga, en el minuto 96 Iñaki Williams marcó un gol que vale unas semifinales, asistido por su hermano Nico Williams. El rugido de los Williams silenció Mestalla.