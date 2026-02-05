El Real Madrid necesita repensar un once nuevo sin dos de sus intocables

Publicado por Roberto Morales Madrid Creado: Actualizado:

Arbeloa está obligado a realizar cambios para la visita a Mestalla en el equipo tipo que ha diseñado, condicionado primero por las bajas defensivas y sin poder contar en Valencia con dos de sus intocables, Bellingham, por lesión, y Vinícius, sancionado. La columna vertebral del Real Madrid de Arbeloa está claramente definida desde que debutó siendo eliminado de la Copa del Rey con un equipo de circunstancias. Desde ese momento, Courtois, Valverde, Bellingham, Vinícius y Mbappé lo jugaron todo, escucharon a su técnico calificarlos como líderes y con la misma rotundidad, que siempre estarán en el campo porque son «los mejores del mundo» y tienen la capacidad de resolver un partido en cualquier momento.

Esa apuesta clara, encuentra su primer problema que encarar tras cinco partidos consecutivos sin descanso. Bellingham, el jugador que más recorrido realizaba en cada encuentro, sufrió una rotura muscular que le aparta un mes de los terrenos de juego. Vinícius, también ante el Rayo Vallecano, recibió una amarilla que le obliga a cumplir sanción y le aparta de la visita a un estadio, Mestalla, que le dejó uno de los peores recuerdos de su carrera en el pasado.

A la espera de poder recuperar efectivos en una defensa que por segunda temporada consecutiva ha sido el foco de las lesiones, Arbeloa está cuidando al máximo a Asencio. El canterano lleva forzando varios partidos jugando lesionado con un problema de tibia. No puede parar ante la falta de efectivos y tuvo que ser sustituido en el descano ante el Rayo por los fuertes dolores que le impedían seguir.

La semana sin partido del Real Madrid está sirviendo a Asencio para descansar, con un plan distinto de trabajo al de sus compañeros. Mientras, Arbeloa mide el tono físico de Rüdiger, con un plan de trabajo individual tras superar la dolencia de rodilla que se agravó en la Supercopa de España al jugar las semifinales con molestias.

Si el alemán da buenas sensaciones en los dos entrenamientos que tiene el Real Madrid antes de jugar en Mestalla, regresará directo al equipo titular. El damnificado, siempre que el reposo ayude a la mejoría de Asencio, sería Huijsen, cuyo nivel ha ido mermando en los momentos de dificultad.

Las mismas opciones de cambio se presentan en el lateral derecho, con la posibilidad de Arbeloa gracias a la vuelta de Trent y Carvajal, de liberar al uruguayo Valverde al disponer del sitio que deja libre Bellingham.