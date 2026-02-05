La vuelta del hijo pródigo a Ponferrada, Erik Morán

Publicado por G. M. F. Redacción Creado: Actualizado:

El centrocampista de la Ponferradina Erik Morán ha reconocido en la sala de prensa del Toralín durante su presentación que siempre mantuvo viva la «ilusión de volver al club en el que había estado tres años y donde quizá estuve más cómodo de mi carrera». Propósito que finalmente ha logrado tras volver al conjunto blanquiazul cuatro campañas después de haber jugado cuando militaba en Segunda División.

El jugador de 34 años se incorporó recientemente a la disciplina deportivista como agente libre, ya que se encontraba sin equipo, entrenando con el SD Amorebieta vizcaíno, tras la rescisión de su contrato con el Andorra, casualmente el rival que echó por tierra, en el último encuentro del play-off de ascenso de la pasada temporada, la posibilidad de subir a LaLiga Hypermotion de su nuevo equipo .

«Fue un partido difícil, porque no había podido jugar en Andorra y se me hizo complicado», apuntó el centrocampista de Portugalete, que fue titular en el conjunto del Principado en aquel duelo en el que, con su victoria por 0-1, consiguió el premio del ascenso a la categoría de plata.

Sobre la mejoría del conjunto berciano, con cuatro triunfos en los últimos cuatro partidos disputados, de los que él participó en los dos últimos, Morán considera que el cambio fundamental han sido «los resultados y eso ha permitido estar mejor anímicamente», matizó.

CELTA FORTUNA

El próximo domingo 8 de febrero visita El Toralín a las 20.30 horas el segundo clasificado del grupo, un filial del Celta de Vigo que lleva varias temporadas en los puestos altos de la tercera categoría del fútbol español y que no reniega de lograr el ascenso al balompié nacional profesional. Los vigueses, conocidos como Celta Fortuna, están a 12 puntos del líder Tenerife y a tres del tercer clasificado Pontevedra. Su hombre más destacado es Hugo González, que estuvo en el radar de la Cultural en el mercado invernal de hace un año.

Para Erik Morán, se trata de un rival «que como todos los filiales intentará tener el balón y que, seguramente, durante muchas fases del partido es capaz de someterte, pero el objetivo es hacerse fuertes en casa», sentenció.