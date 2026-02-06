El Barcelona tratará de seguir con su buena racha contra un amable visitante, el Mallorca

Publicado por Fabio Arola Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona, que está instalado en la victoria en los últimos cinco partidos, recibe (16.15, Movistar LaLiga) a un emergente Mallorca, pero sobre todo en casa, ya que como visitante baja muchos enteros. Los de Flick, tras caer ante la Real Sociedad el pasado 18 de enero, en un partido en el que merecieron algo más, han encadenado cinco victorias.

La única asignatura pendiente de los azulgrana es su acierto de cara a puerta. Lo ha reconocido abiertamente Flick y también los jugadores, pero en realidad los azulgrana son los máximos goleadores de largo en el campeonato (60) y en los últimos cinco partidos jugados encadenan 16 goles. Frente al Mallorca, son baja segura Pedri, Gavi y Christensen, además de Raphinha. El brasileño sufre una sobrecarga muscular.

Flick ha confirmado que con su extremo hay que ir «paso a paso» y no descarta incluso que sea baja también para el próximo enfrentamiento copero. En el once de salida, el técnico alemán podría plantear una serie de cambios. Esta por ver si le da descanso a Eric Garcia, el polivalente jugador, más utilizado en este inicio de curso; y si, por ejemplo, cuenta de salida con el renacido Araujo.

Indiscutible Joan Garcia en la puerta y Cubarsí como central. En los laterales podrían volver Koundé y Balde, aunque también tienen opciones Joao Cancelo y Gerard Martín, que también opta a seguir como central. En la media, De Jong está en su mejor momento. A su lado, Flick podría contar con Marc Bernal, que poco a poco va ganando minutos, o alinear a Dani Olmo o incluso a Marc Casadó. En la mediapunta el recién renovado Fermín López tiene muchos número de ser el enganche con una delantera en la que sin Raphinha, Rashford es el principal candidato para jugar por la izquierda. Lamine Yamal tiene garantizado un puesto como extremo diestro, mientras que Ferran parte con ventaja sobre Lewandowski.