El club solicita al Ayuntamiento de León una plataforma de animación en el Reino

La Cultural y Deportiva Leonesa solicita al Ayuntamiento de León instalar una plataforma de animación en el fondo sur del estadio Reino de León, de titularidad municipal, para cumplir con todas las medidas de seguridad exigidas por la Liga de Fútbol Profesional, anuncia a través de su departamento de comunicación, después de los incidentes provocados por hinchas del Deportivo en dicho fondo sur por estar abierta la venta entradas en esta zona del estadio a la afición visitante, como también sucedió frente al Real Sporting de Gijón.

Desde la entidad culturalista se está a la espera de la confirmación oficial por parte del Consistorio leonés para poder iniciar los trabajos que comenzarían, según se avanza, tras el encuentro de la jornada vigesimosexta ante el Real Zaragoza, el sábado 14 de febrero a partir de las 18.30 horas.

El fondo sur es la grada en la que se sitúan algunas de las peñas culturalistas, entre ellas 'Orgullo Cazurro', a las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les había quitado, según normativa, los instrumentos de animación, entre ellos bombos y palos de las banderas.

La decisión conllevó una división por parte de este grupo de aficionados, que optaron por no acceder al recinto deportivo o hacerlo iniciado ya el encuentro, mostrando además a través de un comunicado su malestar al considerar la medida un agravio comparativo con las aficiones locales en otros estadios.