A la Cultural Leonesa le toca espabilar en Málaga

La Rosaleda tiene que ser el arranque de los de Ziganda para recuperar el terreno perdido en la tabla de Segunda División ante el Málaga CF, este domingo a partir de las 21.00 horas. La Cultural sólo piensa en romper su racha de siete jornadas sin ganar. Para ello sus integrantes han estado durante la semana concentrados en Marbella para preparar el choque, además de buscar una convivencia en la plantilla tras las únicas incorporaciones de Víctor Moreno, Homam Al-Amin y Peru Rodríguez, incompletas para lo que realmente necesita el cuadro leonés.

El equipo de José Ángel Ziganda recupera para este compromiso frente al Málaga CF a Chacón, su segundo máximo realizador con cuatro goles, después de perderse el encuentro de la pasada jornada ante el RC Deportivo, equipo que le cedió al conjunto leonés, pero con la ‘cláusula del miedo’. Por contra, seguirá contando con la ausencia del sancionado Lucas Ribeiro, precisamente el autor del gol que dio la victoria (1-0) ante este rival en la primera vuelta.

Una vez concluido el mercado invernal los leoneses tan solo sumaron tres efectivos a su plantilla y, precisamente, el último en llegar, el central y capitán de la Real Sociedad B, Peru Rodríguez, podría ser el que optara a la titularidad, aunque seguramente el leonés Rodri Suárez vuelva a tener la confianza de Ziganda, que siempre se ha mostrado partidario del capitán leonés. También apunta al once titular el extremo cedido por el Villarreal B, Víctor Moreno, que ya gozó de minutos en los dos últimos encuentros.

El Málaga CF, por su parte, con el ascenso desde el filial del entrenador Funes ha transformado a la plantilla en los diez partidos que lleva al frente del Málaga CF, que es sexto con 38 puntos, a pesar de caer la pasada en el estadio de Anduva ante el Mirandés (2-1). En el Málaga CF no se fían de la complicada situación clasificatoria de la Cultural. Funes recupera al centrocampista Carlos Dotor y al defensa Diego Murillo tras sanción. Además, están disponibles el delantero Julen Lobete y el defensa Víctor García, ya recuperados de sus respectivas lesiones. Otra cuestión es si el Málaga CF volverá a jugar con dos delanteros, con Adrián Niño y Chupete, o regresa al sistema de jugar con uno solo y da entrada al extremo Joaquín Muñoz en la banda izquierda.