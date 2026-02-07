Paseo sobre la nieve del Atlético Astorga

ATLÉTICO ASTORGA 3

Llamazares; Dani Ceínos (Canito, min 80), Jesu, Sellés, Manso, Albertín, Sekou, Ayoub (Nistal, min 52), Ribeiro (Jony, min 68), Cervero (Mario Sánchez, min 80) e Ivi Vales (David Álvarez, min 80).

BERGANTIÑOS 0

Román; Miguel Peña, Sola (Fito, min 46), Melide (Diego, min 46), Darío Germil (Grande, min 78), Iago Novo, Koke, Nacho Pastor, Keko Hevia, Tass y Pedro Ramos (Álex Pérez, min 46).

Goles: 1-0, min 36: Ivi Vales, 2-0, min 69: Dani Ceínos; 3-0, min 76: Cervero. Árbitro: Juan Francisco Morato Vega (La Rioja). Amarilla a Ayoub por el Atlético Astorga y a Pedro Ramos y Koke por el Bergantiños. Incidencias: Estadio La Eragudina de Astorga. El partido comenzó con unos minutos de retraso debido a las labores de retirada de la nieve caída sobre el césped.

Nieve, lluvia, frío... y tres puntos de oro para el Atlético Astorga. Como si se tratase del guion para una epopeya, la tarde se presentaba en La Eragudina digna de una trama para esas películas que quedan marcadas en el recuerdo.

Con la amenaza de la suspensión a causa de la climatología adversa, el pulso entre maragatos y gallegos se demoró unos minutos. No eran las mejores condiciones, pero la decisión del árbitro fue firme. Tocaba un extra de esfuerzo y ahí el Atlético Astorga fue mucho mejor que el Bergantiños al que noqueó por un claro 3-0 que incluso pudo ser más amplio. El partido no era para florituras. Con el balón frenado primero por la nieve y luego por el agua y los resbalones a la orden del día fueron los de José Luis Lago los que más ímpetu pusieron desde el pitido inicial. Mejor adaptados a las inclemencias los verdes dominaban la situación, si es que se podía hacer en un campo con tantas trampas debido a la climatología. A los 11 minutos manso, de cabeza, dio el primer aviso para los locales. Siete más tarde era Cervero el que disponía de otra opción al aprovechar el patinazo de su marcador para probar al portero del Bergantiños que estuvo esta vez acertado.

La tercera para el Atlético Astorga tenía la firma de Sellés con un lanzamiento lejano que salía desviado por poco. El partido parecía un monólogo del Atlético Astorga frente a un rival que no se encontraba cómodo y cuya presencia en el área de los locales era más bien testimonial.

Tras una cuarta ocasión de los verdes en las botas de Ayoub iba a llegar el primer gol en una jugada en la que Ivi Vales se aprovecha del error de su marcador para revolverse dentro del área visitante y batir a Román. Era el premio a los méritos de los astorganos que incluso antes del descanso pudieron llevarse un mayor botín aunque esta vez Román, en una espectacular intervención, evitó el 2-0 tras un lanzamiento a bocajarro de Cervero.

La segunda parte comenzaba con el mismo panorama. Tal vez con un Bergantiños que iba a buscar algo más la portería astorgana. Lo intentó con tres nuevas incorporaciones al once e incluso tuvo una clara ocasión para empatar en un lanzamiento de Álex Pérez al que respondió con una gran intervención Llamazares.

Pero cuando parecía que los gallegos podían salirse con la suya aparecía Ceínos en una jugada en la que mostró toda su calidad para, abandonada la posición de lateral a extremo, fabricarse una precisa vaselina que acabó en el fondo de las mallas. Era el minuto 69 y el 2-0 para los de casa. Siete más tarde Cervero hacía el 3-0 para finiquitar el pulso.