La SD Ponferradina mete la quinta

La Deportiva busca repetir victoria, en esta ocasión ante el Celta Fortuna en El Toralín.

La Ponferradina busca confirmar este domingo, a partir de las 20.30 horas en El Toralín, su racha de buenos resultados, en esta ocasión ante el segundo clasificado del Grupo I de Primera Federación, Celta Fortuna, que con su triunfo en la primera vuelta (2-0) condujo a la destitución del técnico Fernando Estévez y la llegada al banquillo de Mehdi Nafti.

Los bercianos han encadenado una racha de buenos resultados con cuatro victorias consecutivas, sin encajar gol, que les ha permitido escapar de las plazas de descenso que llegaron a ocupar y mirar con ambición a los puestos de privilegio a los que siempre aspira la Deportiva y de los que le separan cinco puntos.

Para recibir al filial celeste el entrenador franco-tunecino contará con las ausencias de tres defensas: el lateral diestro Mario Jorrín, por lesión y los dos sancionados, el lateral izquierdo Andoni López y el central David Andújar, aunque este último también hubiera sido baja por su lesión de rodilla que le mantendrá alejado de la actividad durante aproximadamente dos meses.

De esta manera, Nafti se verá obligado a buscar soluciones en su retaguardia, la línea más segura en los últimos encuentros pese a los continuos cambios propiciados por lesiones o sanciones, además de disponer ya de otras alternativas también para su ataque después de la llegada del delantero Slavy en el último día del cerrado mercado invernal. Estas ausencias también serán compensadas ante el filial celeste por la vuelta de los dos jugadores que se perdieron la cita en Lugo, ambas por sanción, el central francés Boris Moltenis y el extremo Abdoulaye Keita.

La Ponferradina se ha acostumbrado a convivir con las ausencias, bien en forma de lesiones o de sanciones, lo que no ha impedido al equipo berciano vivir su mejor momento de la temporada con cuatro victorias consecutivas con al valor añadido de mantener su puerta a cero.

El propio técnico, Mehdi Nafti, recordó a la conclusión del último encuentro en Lugo (0-2) que, por unas u otras razones, no ha podido disfrutar de su plantilla al completo en ninguno de los enfrentamientos desde su llegada al banquillo de la que se cumplen poco más de dos meses como sustituto del destituido Fernando Estévez.

La Ponferradina equilibró su plantilla durante el mercado invernal con el mismo número de bajas, cinco, que de nuevas incorporaciones, la última la del delantero hispano-búlgaro, Borislav Ivaylov Stankov 'Slavy'.

El técnico blanquiazul Mehdi Nafti había advertido que se produciría una profunda reestructuración del plantel deportivista que, finalmente, afectó a todas las líneas, salvo la portería.

José Sietes cerró las rescisiones de los delanteros Álex Mula —con destino a Gibraltar— y Sergio Benito —Ourense-, además del lateral Diego Moreno —sin equipo— y el centrocampista Eneko Aguilar —Sabadell-, mientras que optó por la cesión del extremo brasileño Lian dos Santos —UD Bardabás-. En el lado de las incorporaciones, el conjunto berciano se reforzó con la vuelta, después de cinco temporadas, del centrocampista Erik Morán, que se encontraba sin equipo, además de los delanteros, Carlos Calderón, procedente del Cartagena, el búlgaro Steven Petkov y el mencionado Slavy, tras desvincularse del PFC Botev Plovdiv y Hércules, junto a la cesión del lateral del Real Valladolid B, Jorge «Koke» Iglesias.