Marta García mejora en Madrid su marca personal de los 1.500 metros

Marta García momentos antes de salida. A la derecha la ganadora de la carrera, la etíope Haylom.DL

Marta García se probó con un resultado positivo en el Mitin de Madrid. La atleta leonesa, a pesar de no correr en su mejor distancia, lograba una destacada sexta posición en la prueba de los 1.500 metros siendo además la mejor española en una carrera que tuvo como vencedora a la etíope Birke Haylom que superaba en una última vuelta espectacular a la italiana Nadia Battocletti.

Marta, en pleno camino hacia una de las citas más relevantes en su calendario de 2026, el Campeonato de España en pista cubierta, fue de menos a más en la carrera para presentarse en la línea de meta con un registro de 4:07:18 que además es marca personal para la leonesa.

Y todo en una jornada en la que se vivieron momentos destacados como los que protagonizaron el cántabro Mohamed Attaoui, con su récord de Europa de los 1.000 metros (2:14.52), y el valenciano Quique Llopis, que destrozó el récord nacional de los 60 vallas (7.45).

Attaoui se quedó a un paso del récord del mundo, pero sí consiguió el de Europa y el de España, ayudado por dos 'liebres'.