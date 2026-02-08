Mehdi Nafti «El equipo está muy bien, concede muy poco»

Publicado por G. M. F. Redacción Creado: Actualizado:

Mehdi Nafti se mostró optimista tras el punto logrado. «El equipo está muy bien, concede muy poco. En un principio no hubiese firmado un empate bajo ningún concepto, luego según se dio el partido, es verdad que ha sido muy igualado y es justo.

Dominamos los primeros 15 minutos, luego ellos se asentaron y al final les metimos en su área. La lesión de Morán nos condicionó los cambios».

«En el segundo tiempo he visto momentos del equipo de querer y no poder aunque es cierto que al final les metimos en su área. Nos podemos conformar con el punto por como se ha dado el partido. Durante la semana no estamos jugando al parchís, también se trabaja», añadió.