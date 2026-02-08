Fredi Álvarez: «Es un buen punto en un escenario difícil»

Publicado por G. M. F. Redacción Creado: Actualizado:

Fredi Álvarez indicó su satisfacción por el resultado. «Hemos jugado en un escenario difícil contra equipo hecho y en un gran momento de forma. Hubo un gran arreón inicial de la Ponfe pero nos repusimos y empezamos a dominar el partido.

Nos falto más profundidad y amenazas, sobre todo en el primer tiempo. Me voy muy contento con el rendimiento de los chavales. Buen punto».

«Gavián hizo un gran esfuerzo, son normales sus calambres finales. En los minutos finales supimos contener a la Ponfe cuando estábamos mas cansados. Ha sido más o menos el partido esperado en el prepartido, los chicos entendieron el plan de partido», agregó.