Por fin la Cultural emite un comunicado contra el trato arbitral tras hacerlo la Federación de Peñas

Los jugadores de la Cultural se retiran tras un partido en el que el árbitro anuló un gol a Collado. Al fondo, Ziganda dialoga con el colegiado.CARLOS GUERRERO

La dirección de la Cultural y Deportiva Leonesa protesta tarde, mal y a destiempo con una queja que se opone a lo que manifestó el director deportivo culturalista, José Manzanera, el pasado miércoles: "No veo bien la protesta pública contra los colegiados".

Finalmente, después de las críticas de un importante sector de la afición culturalista y ante la exigencia de la Federación de Peñas de que el club defienda públicamente a la entidad ante estas actuaciones arbitrales, exigiendo explicaciones y garantías ante los organismos competentes para que esta situación no vuelva a repetirse, los que gobiernan el club emitieron este comunicado: "En las últimas jornadas hemos observado con preocupación diversas actuaciones arbitrales que, a juicio de la Cultural y Deportiva Leonesa, están influyendo de manera notable en el desarrollo de nuestros encuentros.

Resulta especialmente preocupante la falta de coherencia en la aplicación del reglamento según el escenario. Una situación que genera una sensación evidente de trato desigual. Queremos dejar claro que esta valoración no pretende servir como justificación, ya que el equipo es plenamente consciente de su responsabilidad y continuará trabajando con rigor para mejorar su rendimiento.

Desde el club exigimos el respeto que nos corresponde y solicitamos, simplemente, que las decisiones arbitrales respondan a un criterio justo, equilibrado y consistente.

También deseamos reconocer públicamente la implicación, el esfuerzo y la profesionalidad tanto de nuestra plantilla como del cuerpo técnico. Estamos convencidos de que vamos a lograr los objetivos planteados esta temporada. Y lo vamos a lograr desde la unidad, el empuje y el carácter que han marcado nuestros más de 100 años de historia. Por último, queremos agradecer el respaldo incansable de nuestra afición. Sois el valor más importante de este club y, con vuestra ayuda, alcanzaremos nuestra meta".