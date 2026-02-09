Embutidos Pajariel Bembibre brilla en casa y se lleva su octava victoria de la temporada, ante el CB Arxil

Dos jugadoras pelean por un balón en el partido entre el Embutidos Pajariel y el CB Arxil.rodo lópez

El Embutidos Pajariel arrasó al equipo pontevedrés del CB Arxil logrando una victoria en la que casi dobló los puntos de sus rivales (65-33). Sin embargo, nada hacía prever ese resultado final, pues el comienzo no fue fácil y las bercianas tuvieron que ponerse el mono de trabajo para llevarse una victoria que tras los primeros compases del partido parecía desvanecerse, ya que un muy acertado CB Arxil conseguía una renta de 10 puntos en el primer cuarto.

De nuevo la defensa de las de Javier Rodríguez sería clave en la remontada del 6,25, permitiendo una sola canasta a las pontevedresas y dando vuelta al marcador llegando al descanso 22-19.

La segunda parte solo tendría un color, el amarillo de Embutidos Pajariel, las pontevedresas pese a sus ajustes defensivos de individual a zona y viceversa no pudieron frenar la ofensiva local.

Una acertada Sara Rodríguez (16 puntos) sería la referencia ofensiva durante la segunda parte, a la que se sumarían los dos triples de Nadia Neira y Ángela Sevilla (ambas se fueron hasta los 10 puntos), de manera que provocarían la diferencia final de 32 puntos (65-33).

Se trata de una victoria clave para el equipo bembibrense del Embutidos Pajariel 6,25, que de esta manera no pierde el ritmo con la zona media de la clasificación y que insufla aire fresco previo a la salida a la ciudad asturiana de Avilés para este sábado 14 de febrero.