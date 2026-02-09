Fiona y Tilena reinan en el campeonato de España sub-23

Fiona y Tilena en el podio de los campeonatos sub-23. El equipo de campo a través en Portugal.dl

El Campeonato de España sub-23 de pista cubierta, disputado los días 7 y 8 de febrero en Sabadell, volvió a situar al atletismo leonés en primer plano gracias a la destacada actuación de Fiona Mar Villarroel y Tilena Martínez Fernández, que se proclamaron campeona y subcampeona de España en lanzamiento de peso respectivamente, con una marca de 15,59 metros la primera y 15,34 metros la segunda.

La atleta del Club Universidad de León Sprint Atletismo llegaba a la cita en un excelente momento de forma, liderando el ranking nacional del año, y confirmó su progresión con un concurso sólido, ya que solo su compañera de entrenamiento, la también leonesa Fiona Mar Villarroel, del equipo Grupompleo Pamplona, logró superarla. La actuación del Club Universidad de León Sprint Atletismo en Sabadell se vio reforzada por el quinto puesto de María Gómez Resino en la prueba de 400 metros vallas. La nueva incorporación del equipo participó en una final de enorme igualdad y se quedó a tan solo una centésima de la cuarta posición. La atleta madrileña volvió a bajar de la barrera de los 55 segundos en pista cubierta, con un registro de 54,99, demostrando un gran nivel competitivo.

La representación del club se completó con David Campo Alonso, que alcanzó las semifinales de los 1500 metros, sumando experiencia en un campeonato de altísimo nivel.

EUROPEO DE CAMPO A TRAVÉS

El Universidad de León Sprint Atletismo ha firmado un resultado histórico, colocándose entre los ocho mejores clubes de Europa en su primera participación en un Campeonato de Europa de campo a través, celebrado el 8 de febrero en Albufeira (Portugal). Compitió en la modalidad de relevo mixto, formada por dos hombres y dos mujeres: Alberto Cubo, Ángela García, Miguel Caminero y Lucía Juan.