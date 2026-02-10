Rodrigo Pérez Arce rechaza la oferta de renovación de Ademar León

El capitán del Abanca Ademar, Rodrigo Pérez Arce, rechaza, al menos inicialmente, la oferta de renovación realizada por el club leonés para prolongar su segunda etapa en el equipo de su tierra, tras sus experiencias en Viveros Herol BM Nava y el Cherbourg francés. "No me convence lo que me ha planteado el club, la que pueda ser su postura a partir de ahora no depende de mí, pero lo que tengo claro es que no quiero entrar en negociaciones y prefiero centrarme en lo deportivo y en lo que queda en esta temporada", expone el jugador ademarista.

Pérez Arce es uno de los jugadores más utilizados por el entrenador del Abanca Ademar León, Dani Gordo, que no continuará la próxima campaña al frente del equipo siendo sustituido por su ayudante Luis Puertas.

En la vuelta a la competición en la primera jornada de la segunda vuelta, el central leonés fue el máximo anotador del equipo con ocho dianas, erigiéndose, al igual que su hermano, Gonzalo, máximo realizador de la competición liguera, en los artífices, desde el punto de vista ofensivo, de la remontada ante el Cangas Frigoríficos del Morrazo anotando entre ambos 14 de los 25 goles del Abanca Ademar.

"Es cierto que me estoy encontrando cómodo y con confianza esta temporada, disfrutando del balonmano y sin contratiempos físicos que hayan cortado el ritmo competitivo", expresa después de centrarse en el regreso al campeonato de la Liga Asobal tras la celebración de Europeo de balonmano que se llevó para sus vitrinas la selección de Dinamarca.