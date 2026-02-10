El Metropolitano contra el Barcelona

Publicado por A. Estévez Madrid Creado: Actualizado:

El Metropolitano casi siempre ha sido una garantía para el Atlético de Madrid, invencible en 72 de sus últimos 81 partidos en su estadio, más allá del lapsus actual con dos derrotas y con la excepción que supone el Barcelona, que se impuso en sus últimas cuatro visitas, tres de ellas sin un solo gol rojiblanco. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone de Marc Pubill, listo para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, este jueves a partir de las 21.00 horas, a la espera de Nico González, que ultima su regreso de una sobrecarga lumbar, y Johnny Cardoso, con una lesión muscular de bajo grado.

Tanto el extremo izquierdo argentino como el medio centro estadounidense se ejercitaron al margen en el entrenamiento vespertino de este martes en el Centro Deportivo de Majadahonda, en la vuelta al trabajo del equipo tras la jornada de descanso del lunes y la derrota del domingo contra el Betis en el Metropolitano por 0-1. Nico González se entrenó con intensidad, aunque fuera al margen del grupo, con lo que previsiblemente estará disponible para el encuentro contra el Barcelona, después de ser baja frente al Betis, mientras que Johnny Cardoso está en duda. También se ejercitó al margen pero no ha transcurrido ni siquiera una semana, solo seis días, desde que sufrió una lesión muscular de bajo grado. Se perdió el doble duelo con el Betis.

El entrenamiento matutino de este miércoles determinará sus posibilidades de estar disponibles para el compromiso de este jueves, en el que es baja segura Pablo Barrios, que se perderá su segundo encuentro seguido por una lesión muscular en el muslo derecho sufrida hace cinco días frente al Betis. Estará fuera de competición hasta principios de marzo.

En el Barça, por su parte, el atacante Raphael Dias 'Raphinha' tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca. Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. También está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente. Hansi Flick, entrenador del Barcelona, espera contar con ellos.