Los leoneses Chema y Pili Blanco Cebada consolidan su liderato en la Copa Cordillera Cantábrica de esquí alpino

Talento, constancia y pasión por el esquí. Así se resume el pasado fin de semana de los hermanos leoneses Chema y Pili Blanco Cebada, que han reforzado su liderato en la Copa Cordillera Cantábrica tras la celebración de la segunda fase del campeonato en la estación asturiana de Fuentes de Invierno, en un fin de semana marcado por una meteorología inestable que no impidió el desarrollo de la competición.

Después del triunfo logrado en la primera cita, disputada en Alto Campoo (Cantabria), ambos corredores volvieron a firmar una destacada actuación en las pruebas de Gigante (GS) y Slalom (SL), afianzando su posición al frente de la clasificación general.

Fuentes de Invierno acogió también los Campeonatos Autonómicos de Asturias y el Trofeo Ayuntamiento de Aller, pruebas organizadas con el apoyo de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias, que reunieron a jóvenes esquiadores de toda España en las categorías U10 y U12. Estas competiciones, puntuables para la Copa Cordillera Cantábrica, sirvieron además para impulsar el deporte base y ofrecer un fin de semana de alto nivel competitivo.

En este contexto, Chema Blanco (2014) mantiene el liderato con la máxima puntuación acumulada, proclamándose campeón absoluto en ambas modalidades, SL y GS. Por su parte, Pili Blanco (2017), en su primer año de competición y siendo la más joven de su categoría, amplió su ventaja sobre su inmediata perseguidora cántabra, logrando además subir al podio con un oro y un bronce.

Pese a las difíciles condiciones climatológicas, que llegaron a poner en riesgo la celebración de las pruebas, los jóvenes corredores leoneses pusieron al mal tiempo la mejor de sus sonrisas y demostraron una vez más su compromiso y entusiasmo, ampliando diferencias con sus rivales y dejando el pabellón leonés en lo más alto. Más allá de los resultados, ambos destacan la experiencia, el valor del compañerismo y la convivencia junto a sus compañeros del también leones Peñanevares Esquí Club (PEC), con sede en Puebla de Lillo.

Tras más de dos años entrenando con dificultades, el equipo ha podido retomar con normalidad sus sesiones en la estación leonesa de San Isidro, donde se concentran buena parte del invierno preparándose. Ahora confían en que el tiempo permita disputar la última fase de la Copa Cordillera Cantábrica, prevista para los días 14 y 15 de marzo en San Isidro, una cita especialmente esperada por los hermanos Blanco Cebada porque “jugamos en casa”.

Esta última prueba acogerá también los Campeonatos Autonómicos de Castilla y León y formará parte del prestigioso circuito Audi Quattro Cup, que recorre España de norte a sur, contribuyendo a la formación de las futuras promesas del esquí alpino nacional.

Sobre la Copa Cordillera Cantábrica

La Copa Cordillera Cantábrica de esquí alpino se realiza en tres fases, organizadas respectivamente por la Federación Cántabra de Deportes de Invierno (FCDI), la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias (FDIPA) y la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León (FDICYL). Realizando pruebas de slalom y gigante, los corredores puntúan en todas y cada una de las pruebas, de modo que se suman los puntos obtenidos por cada corredor en las diferentes competiciones. Además, se establece una Clasificación final de clubes.