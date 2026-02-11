Natichu Alvarado: "La Ciudad Deportiva de la Cultural Leonesa tiene que ser ya y si el Ayuntamiento de León no cumple buscaremos otras alternativas"

Natichu Alvarado afirma que es el momento de que la Cultural muestre su carácter para seguir en Segunda División. La apoderada designada por Aspire afirma con contundencia: "La Ciudad Deportiva de la Cultural Leonesa tiene que ser ya, hacerse de inmediato, y si el Ayuntamiento de León no cumple buscaremos otras alternativas", en clara referencia a entrar en negociaciones con otros puntos de la ciudad y su alfoz.