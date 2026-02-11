Fútbol | 2ª División
Natichu Alvarado: "La Ciudad Deportiva de la Cultural Leonesa tiene que ser ya y si el Ayuntamiento de León no cumple buscaremos otras alternativas"
La apoderada del club leonés por orden de Aspire repasa la actualidad deportiva y extradeportiva de la entidad leonesa: "Estoy capacitada y muy motivada para conseguir el objetivo de la permanencia en Segunda División"
Natichu Alvarado afirma que es el momento de que la Cultural muestre su carácter para seguir en Segunda División. La apoderada designada por Aspire afirma con contundencia: "La Ciudad Deportiva de la Cultural Leonesa tiene que ser ya, hacerse de inmediato, y si el Ayuntamiento de León no cumple buscaremos otras alternativas", en clara referencia a entrar en negociaciones con otros puntos de la ciudad y su alfoz.