Natichu Alvarado: "La Ciudad Deportiva de la Cultural Leonesa tiene que ser ya y si el Ayuntamiento de León no cumple buscaremos otras alternativas"

La apoderada del club leonés por orden de Aspire repasa la actualidad deportiva y extradeportiva de la entidad leonesa: "Estoy capacitada y muy motivada para conseguir el objetivo de la permanencia en Segunda División"

Natichu Alvarado afirma sentirse muy capacitada para dirigir la Culural y Deportiva Leonesa SAD.

Natichu Alvarado afirma sentirse muy capacitada para dirigir la Culural y Deportiva Leonesa SAD.

Natichu Alvarado afirma que es el momento de que la Cultural muestre su carácter para seguir en Segunda División. La apoderada designada por Aspire afirma con contundencia: "La Ciudad Deportiva de la Cultural Leonesa tiene que ser ya, hacerse de inmediato, y si el Ayuntamiento de León no cumple buscaremos otras alternativas", en clara referencia a entrar en negociaciones con otros puntos de la ciudad y su alfoz.

