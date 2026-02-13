La XVI Copa Diputación de Carreras Populares sumará 23 pruebas entre marzo y noviembre

La Diputación de León pone en marcha la XVI edición de la Copa Diputación de Carreras Populares, que se celebrará entre los meses de marzo y noviembre y que reunirá un total de 23 pruebas en tres modalidades diferentes: Montaña, Urbana y BTT. “Nuestro objetivo, un año más, es la promoción del deporte popular y la actividad física, así como la dinamización de nuestros municipios”, aseguró la diputada de Deportes, Patricia Martínez.

Durante la presentación de esta iniciativa, Martínez ha subrayado que en estos momentos se encuentra abierto ya el plazo para la inscripción por equipos, que concluirá el 20 de febrero, y que este viernes, día 13, arranca el periodo habilitado para la inscripción de deportistas que quieran participar en la competición a título individual.

Las primeras pruebas, la ‘XV 10Km de La Virgen’ y la ‘X Legua de Villamandos’, tendrán lugar en marzo, mientras que en noviembre se cerrarán con el ‘VIII Cross de Sariegos’ y el ‘VII Trail Peña del Asno’ de La Robla. La modalidad urbana estará integrada por un total de 13 carreras, la BTT por seis y la modalidad de Montaña por cuatro.

20 localidades diferentes

Además, son 20 las localidades que acogerán al menos una de las pruebas que componen el calendario de esta edición: La Virgen del Camino, Almanza, Villamandos, Sahagún, La Robla, Santa María del Páramo, Brazuelo, Gordoncillo, Benavides de Órbigo, Villaquilambre, Sariegos, Santa Colomba de Somoza, Camponaraya, Villablino, Pobladura de las Regueras, Navatejera, Valdepiélago, Tremor de Arriba, Astorga y Besande.

En la presentación la diputada de Deportes de la institución provincial hestuvo acompañada por Jesús Linares, miembro del comité organizador de la Copa y capitán del equipo campeón del año pasado en modalidad urbana, el Club Atletismo León; José Manuel Suárez, miembro del comité organizador de la Copa y organizador de La Reina Trail; Verónica Robla, campeona femenina de la modalidad urbana de la pasada edición; y por Iván Cuesta, gestor del programa.

En la pasada edición participaron en esta iniciativa un total de 365 corredores y 19 equipos y la clausura y entrega de premios tuvo lugar el 28 de noviembre en el centro cívico Magdalena Segurado de Santa María del Páramo.