El Ademar León muere en la orilla frente al Granollers

Publicado por M.Á. Tranca Redacción Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar murió en la orilla en su pulso con el Granollers (30-29). Lo tuvo cerca, pero al final los de Dani Gordo salieron de vacío de su visita a la pista vallesana en un pulso de rivales directos por un billete para la competición continental que se decidió por pequeños detalles y el acierto de un gol más para los locales.

El plantel leonés demostró garra y solidez, obligando al Granollers a emplearse a fondo para asegurar el triunfo. Finalmente. El marcador final no reflejó el trabajo del Ademar, dejando la sensación de una oportunidad perdida.

La primera parte fue un duelo de poder a poder, marcado por la igualdad y el acierto en ataque de ambos contendientes. Los locales salieron con ímpetu, logrando un 2-1 inicial que fue contrarrestado por los de Dani Gordo en un visto y no visto.

Nuevamente, los vallesanos se iban a ir en el electrónico con el 4-2 gracias a Sergi Franco, pero los pupilos de Dani Gordo respondieron con solvencia.

Con una efectividad superior al 85%, el Ademar mantuvo el pulso, llegando al minuto 10 con un ajustado 6-5 en contra. El Granollers intentó basar su juego en el contragolpe rápido, mientras que el conjunto visitante se sostenía gracias a un impecable 3/3 en lanzamientos de siete metros.

Pablo Urdangarín, muy activo desde el extremo, volvió a poner a los catalanes dos arriba (9-7), pero una exclusión sobre el propio Urdangarín permitió al Abanca Ademar empatar (9-9), con Lindqvist y Gonzalo Pérez de Arce como las más solventes amenazas. Un cambio en la portería leonesa dio alas a la defensa visitante, obligando a Rama a reajustar sus piezas. Sin embargo, el Granollers supo gestionar los momentos de duda y, con un parcial de 2-0 recuperó el mando en el luminoso del Palau d’ Esports (11-9). La respuesta leonesa fue inmediata, igualando de nuevo a 11 a menos de nueve minutos para el descanso.

El tramo final de la primera mitad fue un intercambio de golpes para llegar al 14-14. Y en ese tira y afloja Gerard Domingo iba a situar el 16-15 antes de irse al descanso desde los nueve metros.

La reanudación no varió el guion, con un Granollers firme que mantuvo el control del ritmo de juego. El acierto en ataque permitió al Granollers recuperar una ventaja de dos goles, situando el 18-16 en el electrónico con autoridad. Fue en ese momento cuando el equipo local pareció dar un paso al frente casi definitivo, impulsado por Panitti bajo palos y los goles de Freitas. Esta combinación letal logró la máxima ventaja hasta el momento (20-17), obligando a Dani Gordo a pedir tiempo muerto. Un parcial de 0-2 ajustó el marcador a un 20-19.

A pesar del empuje visitante, los vallesanos continuaron siendo dueños de la pista y la intensidad defensiva se mantuvo alta. La ventaja local llegó a ser de cinco goles (25-20), un momento muy delicado para el Abanca Ademar, que perdía fortaleza en ambos lados de la cancha. Un parcial de 5-1 reflejaba cierta superioridad del Granollers, desesperando al técnico visitante, que solicitaba otro tiempo muerto.

En el tramo intermedio de la segunda parte el marcador reflejaba un 25-21. Los porteros tomaron protagonismo a continuación con sus intervenciones, pero el Granollers continuaba mandando (27-23), no dejando a los leoneses volver a entrar en el partido. Panitti frenaba cualquier reacción, manteniendo la renta de cuatro goles hasta los últimos cinco minutos (28-24).

A partir de ahí, los nervios atenazaron a los locales. Con Sergio Sánchez como protagonista, los ademaristas se colocaron a un solo gol (29-28) tras un parcial de 1-4, aprovechando una defensa más férrea. Rama pedía tiempo muerto para serenar los ánimos cuando restaban poco más de dos minutos. Un gol de Gonzalo Pérez puso la emoción máxima a los últimos segundos (30-29). En la última acción, el polaco Wasiak pudo lograr el empate, pero Panitti lo evitó.