Cultural Leonesa y Zaragoza sellan un empate a cero, en fotos

Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso
Cultural y Zaragoza sellan un empate a cero en un encuentro muy espeso