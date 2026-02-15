El Atlético Bembibre empata con el colista

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

ATL. BEMBIBRE 0

Ivanildo; Pablo Pérez, Expo, Jorge, Gómez, Álex Lorenzo (Reimóndez, min 18) (Motta, min 70), Manuel Arias (Peke, min 77), Fatah El Hazzazi, Hugo (González, min 70), Valentín y Óscar (Kini, min 46).

UNIONISTAS B 0

Gonzalo, Rafael, Juandi, Chucas, Tomás, Marcos, Alomar (Alvaro, min 89), Hernando (Miguel, min 76), José Torres, Óscar Cañedo (Astudillo, min 86) y Jaime (Hugo, min 89).

Árbitro: Héctor Juan Bustos, asistido por Fernández Pérez y Ares Carrasco, de Zamora. Amonestaron con tarjeta amarilla al visitante Hernando y con tarjeta roja directa a Sergio Hernández (entrenador). Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada del Grupo VIII de Tercera RFEF disputado en el campo Jesús Esteban Rodríguez, con poca asistencia de público.

El Atlético Bembibre no pasó del empate a cero tras enfrentarse al Unionistas de Salamanca B, que dispuso de las más claras ocasiones de gol.

En una primera parte dominada por los charros, apenas hubo acercamientos peligrosos a las porterías, salvo dos visitantes que solventó sin problemas Ivanildo. La intensidad y el alto ritmo de los blanquinegros obligó siempre a un esfuerzo extra a los bercianos, que tuvieron que emplearse a fondo para solventar los apuros en varias situaciones del partido.

Tras el paso por vestuarios la tónica comenzó a variar con los cambios, pasando a equilibrar el juego los rojiblancos que aun así, no pudieron encontrar la portería rival con comodidad y con ello disponer de ocasiones para poder hacerle daño a su rival.

El Unionistas de Salamanca B tuvo una clara oportunidad a botas de Alomar, que a la media vuelta y dentro del área, pudo chutar, pero se topó con Ivanildo que bien situado, envió el esférico a córner diluyendo una opción inmejorable para los visitantes para tomar la delantera en el marcador.

Seis minutos después, sería Valentín quién después de ganar el duelo al central, pudo chutar cruzando el balón, pero la mano del portero salmantino Gonzalo, desvió la trayectoria lo justo para evitar el gol por parte de los locales.

En el tiempo añadido y con el partido roto con llegadas seguidas en las dos áreas, el Unionistas de Salamanca B metió gol, pero antes del remate de cabeza, el asistente ya tenía marcado el fuera de juego, anulando así el tanto y con ello evitando que el panorama se le complicase en exceso a los rojiblancos.

Este empate final a cero da un punto que tendrá su valor a medida que transcurran las jornadas y en la parte positiva del resultado, segundo partido seguido con la portería a cero. Aunque no se haya podido sumar los tres puntos, pero tampoco se ha encajado gol, algo importante en el fútbol para poder construir un resultado favorable. En este caso en forna de empate.