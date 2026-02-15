El ULE Sprint, con una salud óptima

El Universidad de León Sprint Atletismo inicia la temporada de División de Honor femenina con la mejor posición de su historia según los estadillos oficiales publicados por la Real Federación Española de Atletismo. El equipo leonés figura en novena posición, un hito que refleja el excelente momento deportivo del club.

La clasificación teórica, que suma las mejores marcas acreditadas por cada atleta en las distintas pruebas del programa, sitúa al conjunto leonés entre los referentes nacionales. Este avance se debe tanto al refuerzo de disciplinas clave como a la incorporación de nuevos fichajes, que han permitido equilibrar al equipo y cubrir todas las pruebas con garantías.

Encabezando la tabla figuran clubes con gran tradición en la élite, como Valencia C.A., Playas de Castellón y Cueva de Nerja. La posición del Universidad de León Sprint, por delante de históricos como Super Amara BAT, Grupompleo Pamplona o Piélagos, confirma el crecimiento y la consolidación del club en la máxima categoría nacional.

La competición se desarrolla en tres jornadas (abril, mayo y junio) en formato de encuentros entre clubes. En las dos primeras jornadas, cada equipo debe alinear dos atletas por prueba, mientras que en la jornada final compite una atleta por disciplina, además de los relevos 4×100 y 4×400. Las pruebas incluyen velocidad, medio fondo, vallas, obstáculos, marcha, saltos y lanzamientos, y la suma de puntos por prueba determina la clasificación final y el acceso a la lucha por el título o por la permanencia. El ULE Sprint es el único club de Castilla y León presente en esta liga femenina, enfrentándose a los 16 mejores equipos de España. Partir desde la novena posición no garantiza resultados, pero sí evidencia la ilusión, la ambición y el trabajo diario