La Peña rema para morir en la orilla contra el Navega en un duelo que se puso cuesta arriba

CD NAVEGA 2

Jesús, Adrián, Pablo (Ruano, min 71), David, Ruiz, Hugo, Iglesias (García, min 59), Aitor (Mesa, min 59), Víctor (Sergio, min 59), Mario (Romero, min 82) y Alejandro.

PEÑA/VIDAL 1

Miguel, Álex, Víctor (Manu, min 85), Diego Castro (Hugo Martínez, min 66), Yago, Mikel, Coladilla, Marcos (Asier, min 46), Ricardo (Iván, min 85), Fraguas (Joe, min 46) y Marquitos.

Goles: 1-0, min 30: Álex en propia puerta; 2-0, min 35: Víctor, 2-1, min 67: Marquitos. Árbitro: Alejandro Mangas (Comité castellano y leonés). Tarjeta amarilla a los locales Ruiz, Iglesias, Aitor, Mario y Adrián; y al visitante Diego Castro. Tarjeta roja al local Mesa. Incidencias: Municipal Vicente del Bosque de Salamanca.

Dura derrota de la Peña en casa del Navega por 2 a 1. Los locales lograrían sacar dos goles de ventaja, pero un gol de Marquitos y la posterior roja al local Mesa pusieron emoción hasta el último segundo.

Comenzaba el encuentro con ambos equipos muy activos en busca del gol que les diese la ventaja, pero las defensas reaccionaban a la perfección alejando el peligro sobre sus porterías. Cuando llegaba la primera media hora de encuentro llegaría el gol que abría el marcador. En una jugada desafortunada, Álex acabaría introduciendo la pelota en su propia portería y haría el 1 a 0. El partido se pondría peor para la Peña. Cinco minutos después del primer tanto, Víctor lograría hacer el 2 a 0.

Los visitantes tenían que reaccionar cuanto antes si querían meterse en el partido, y lograrían derribar el muro rival en el 67, gracias a un gol de Marquitos. Los locales se quedarían con un jugador menos tras la expulsión por roja directa a Mesa en el 76, la Peña tuvo un cuarto de hora para lograr consumar la épica y sacar algo positivo, pero al final no sería posible, pese a intentarlo hasta el último segundo del encuentro.