El FC Barcelona encalla ante un Girona que sacó petróleo de los errores culés

El Girona ahondó en la herida del Barcelona y consiguió una victoria (2-1) que es un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación, e incluso por Europa, y que alimenta más si cabe las dudas que dejó el equipo de Hansi Flick con la dolorosa goleada encajada ante el Atlético en la Copa del Rey. El equipo culé se adelantó por mediación de Cubarsí, después de una primera mitad repleta de ocasiones y un penalti fallado por Lamine Yamal, pero el conjunto de Míchel empató por obra de Lemar y solo Joan Garcia evitó que el 2-1 no llegara hasta el minuto 87, obra de Fran Beltrán.

El Girona rompió una racha de tres jornadas sin ganar con un triunfo que puede ser un punto de inflexión para un equipo que quiere olvidarse del descenso e ilusionarse con Europa porque el octavo puesto está a solo dos puntos. Los mismos que separan al Barça del Madrid, nuevo líder de LaLiga. La primera parte tuvo un sinfín de ocasiones que no se llegaron a concretar. El Barça quiso dar un paso adelante en el inicio de la segunda mitad, pero su presión adelantada no surtía efecto. El 0-1 llegó en el minuto 59, con un cabezazo de Cubarsí. Dos más tarde empataba Lemar.

Flick recurrió a Balde y Roony. Míchel, a Fran Beltrán y Joel Roca. También había entrado Lewandowski y el Barça volvió a acercase al gol con un tiro de Roony y un disparo de Lamin, pero parecía mucho más cerca el 2-1 y acabó llegando. Fue en el 87.