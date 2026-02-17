La Cultural Leonesa se desplaza a Gijón para preparar el partido ante el Leganés en Mareo

La plantilla de la Cultural, a las órdenes del Cuco Ziganda, realiza esta mañana de martes el entrenamiento en las instalaciones de Mareo, lugar de preparación de los equipos del Real Sporting de Gijón. Futbolistas y técnicos culturalistas se desplazaron al complejo deportivo rojiblanco para ejercitarse durante la correspondiente sesión de trabajo sobre el césped de uno de los campos de la instalación. Tras practicar carrera continua, el cuerpo técnico encabezado por José Ángel Ziganda prepara los ensayos de las diferentes acciones y jugadas de estrategia que tratarán de poner en práctica en el Estadio Ontime Butarque (anteriormente Estadio Municipal de Butarque) durante el encuentro de este próximo sábado ante el Leganés, a partir de las 14.00 horas.

El equipo leonés se está ejercitando en estos momentos en el citado reciento asturiano ante las facilidades del Real Sporting de Gijón, que ha facilitado sus instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo a la Cultural y Deportiva Leonesa para que el equipo leonés pueda entrenar ante la malas condiciones de sus propios campos de preparación a causa de las inclemencias meteorológicos del último mes y medio en León.

No hay campos de entrenamiento en condiciones óptimas en León, lo que ha obligado al equipo a desplazarse a Gijón para trabajar sobre hierba natural. El cuadro culturalista se ha visto obligado a buscar alternativas fuera de su sede habitual del Área Deportiva de Puente Castro.

Esta colaboración se enmarca en la buena relación existente entre ambos clubes, que en pretemporada disputaron un amistoso en las mismas instalaciones de Mareo, concretamente en agosto de 2025. La Cultural encontró así también un campo de hierba natural de calidad para sus entrenamientos durante este mes de febrero de 2026, a causa del temporal de lluvias que ha sufrido la ciudad de León.