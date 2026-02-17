El Atlético de Madrid no quiere vivir una noche de 'Brujas' en Bélgica

Publicado por I. Dufour Madrid Creado: Actualizado:

En una montaña rusa esta temporada, con subidones, caídas y una irregularidad constante, la Liga de Campeones exige desde este miércoles (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) la mejor versión del Atlético de Madrid, enfrentado a sí mismo, a sus vaivenes y al Brujas, cuya velocidad y juventud alertan al equipo de Simeone, que nunca ha ganado allí y que recuperará su once más tipo después de las rotaciones del domingo.

Los cambios masivos en la alineación en Butarque, escenario de la estrepitosa derrota por 3-0 contra el Rayo, la séptima del curso como visitante y la novena de la temporada entre todas las competiciones, permitieron el descanso de casi todos los que jugarán en el estadio Jan Breydel, si no todos. Es su 14º partido en mes y medio.

Salvo Oblak y quizá Ruggeri y Molina, los demás no empezaron de inicio el pasado domingo en LaLiga, cuyo objetivo se limita ya a la clasificación para la Champions: ni Julián ni Lookman ni Llorente, a los que dio minutos avanzado el encuentro; ni Pubill ni Hancko ni Simeone ni Koke ni Griezmann, que ni siquiera saltaron al campo. La eliminatoria es incómodapara el Atlético. A ella se obligó por su empate contra el Galatasaray y por su derrota con el Bodo/Glimt, que lo relegaron fuera del top ocho e incrementaron la sensación del equipo en la Liga de Campeones, lejos de la fiabilidad de los primeros años de la era Simeone.