Cuatro luchadores acuden a defender la bandera leonesa en el Open Internacional de 'Back-Hold' que se celebra en Francia

La lucha leonesa pone, de nuevo, rumbo a tierras foráneas para participar en campeonatos internacionales. En este caso, al igual que en ocasiones anteriores, la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León, enmarcada dentro de la FILC (Federación Internacional de Luchas Celtas), ha sido invitada por la Federación de Lucha Gouren (modalidad bretona, región del noroeste de Francia), y estará representada por cuatro luchadores (dos hombres y dos mujeres) en el Open Internacional de Back-Hold, que se celebrará en la localidad gala de Pontivy, el día 21 de febrero, gracias a la colaboración del Instituto Leonés de Cultura (dentro del organigrama de la Diputación de León) y la Universidad de León con su Servicio de Deportes.

Para ello y después de unas semanas de entrenamiento y preparación por parte de la monitora y seleccionadora Miriam Marcos, persona muy ducha en el ámbito europeo de las luchas celtas, como competidora muy destacada, ha tomado la decisión de escoger para el campeonato a los siguientes cuatro luchadores: Carlos Mondelo, David F. Pazo, Luz María Carcedo y Rebeca Martínez. Todos ellos intentarán dejar bien alto el pabellón de León en tierras bretonas.

También, como representante y delegado de la Federación, completará la expedición Antonio Barreñada, amplio conocedor de estas luchas y a su vez secretario de la FILC. No es la primera vez que los luchadores leoneses participan en este campeonato, al que la Federación lleva concurriendo durante los últimos años y con muy buenos resultados.

La lucha back-hold (una modalidad escocesa) es similar en sus características básicas con la lucha leonesa, con la salvedad de que el agarre es a brazo partido, en vez de a un cinturón. Este campeonato es previo a la disputa de los Campeonatos de Europa de Luchas Celtas (en los que León participa como zona donde estuvo asentada esta tribu europea durante cientos de años), los cuales se celebran en años alternos, el absoluto y el spoirs (promesas). En este año 2026 correspondería el spoirs y la Federación de Lucha Leonesa se ha mostrado partidaria de celebrarlo en casa siempre que económicamente se pudiese, y dependiendo para ello, mayoritariamente, de la Diputación de León, con la cual está en conversaciones permanentes y pretende llegar a un acuerdo lo antes posible, ya que estos torneos siempre se celebran en los días de Semana Santa y los plazos temporales son ya muy ajustados.