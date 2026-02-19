Camponaraya rinde homenaje a su campeón Iker Manuel García Díaz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Camponaraya homenajeó a su vecino Iker Manuel García Díaz como reconocimiento por haber conseguido la medalla de oro en el Campeonato de España absoluto en la modalidad de powerlifting.

Además de la Corporación Municipal en este acto le acompañaron sus familiares que no quisieron estar ausentes en un momento tan especial y emotivo.

Desde el Ayuntamiento se felicitó a Iker elevando una petición sobre su futuro. En este caso para que siga consiguiendo grandes logros deportivos y sea un importante embajador en este apartado de la localidad. El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, le hizo entrega de una placa de recuerdo de este acto alabando su buen hacer como un deportista que lleva el nombre de la localidad a los mejores escenarios deportivos, en este caso del powerlifting.