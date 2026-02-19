Marta García pulveriza en Lievin el récord de España de 3.000 metros

Marta García rebajó en más de cuatro segundos el récord de España de 3.000 metros ue ella misma ostentaba.RFEA

Marta García afrontará en una semana el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta en un momento deforma optimo. Así lo dejaba patente en su última demostración en la pista, en este caso en el World Indoor Tour de Lievin en el que la leonesa pulverizaba el récord de España de 3.000 metros rebajándolo en más de cuatro segundos.

Ella era la que lo poseía desde el ao 2024 cuando firmaba una marca de 8:38.34 en el Grand Prix New Balance de Boston. Y desde este jueves es de 8:34.28.

Marta García alcanzaba esta nueva marca en una carrera en la que fue de menos a más para ir cobrándose 'victimas' conforme completaba las vueltas con sus metros. Entre ellas las de las etíopes Abera y Meshesha.

Precisamente otra atleta africana y también etíope, Freweyni Hailu, se hacía con la victoria en la carrera francesa. Marta, que firmaba el último kilómetro con unamarca de 2:47, volaba para demostrar que con talento y trabajo se pueden alcanzar metas importantes.

La próxima estació para la atleta leonesa será el Campeonato de España de Aletismo en pista cubierta que tiene como escenario Valencia del 27 de febrerio al 1 de marzo.