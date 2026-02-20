Dani Gordo, técnico del Ademar León: ''Contra Bidasoa tenemos que salir al 200% desde el primer minuto y no cometer errores''

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ademar León se enfrenta mañana a las 18.00 horas en el Palacio de los Deportes al Bidasoa Irún. El equipo fronterizo llega cuarto en la tabla, con dos puntos más que los leoneses, con lo que una victoria igualaría a ambos. En el partido jugado en tierras vascas, el resultado fue de empate a 26 goles, lo que demuestra la gran igualdad actual entre los dos, si se recuerdan también las semifinales de la última Copa del Rey, donde se requirió de prórroga para decantarse del lado marista.

Dani Gordo, técnico de los leoneses, recupera para este partido a Darío Sanz, aunque pierde a Oscar Lindqvist tras dañarse el dedo gordo de un pie tras un salto. ''El partido contra Bidasoa para mí se ha convertido en un clásico de la Asobal, un bonito partido de ver para el aficionado. Ellos tienen una defensa dura y buena portería, vamos a tener que salir enchufados desde el primer minuto, no puede pasar como en el último partido en casa contra Cangas''.

''El que ellos hayan jugado entre semana contra Montpellier y vuelvan a jugar la que viene contra Kiel les puede perjudicar en forma de cansancio, pero también les beneficia en el aspecto de crear automatismos, parafraseando al hermano Tomás: los equipos se hacen jugando''.