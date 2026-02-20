El Atlético Astorga se juega tres puntos con valor doble frente al Langreo

El Atlético Astorga se juega en La Eragudina frente al UP Langreo (16.15 horas) más que los tres puntos. Los maragatos reciben a un directo rival por la permanencia ne la categoría al que buscarán devolverle la moneda de la derrota en la primera vuelta en feudo asturiano.

Con dos puntos de ventaja respecto a la zona de descenso y cuatro con el propio Langreo, los de José Luis Lago pueden apuntalar su actual posición fuera de la zona de riesgo y de paso alejar a su rival de esta tarde a nada menos que siete puntos.