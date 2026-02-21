Ziganda: "Con la racha negativa que llevamos, empatar como lo hicimos es casi como haber perdido»

José Ángel Ziganda reconoció que el empate le dejó un sabor agridulce: «Para mí logramos un empate con sabor a derrota. En principio, sacar un punto en Leganés no estaría nada mal, pero evidentemente con la racha negativa que llevamos, empatar de esta manera como lo hicimos, pues es casi como si hubiéramos perdido». Ziganda pasó a analizar lo que fue el encuentro: «Estuvimos bastante bien, con y sin balón, haciéndole un partido muy incómodo al Leganés, y con ocasiones claras para hacer algún gol más. En el segundo tiempo tuvimos una ocasión clara nada más empezar y luego nos tocó defender porque el Leganés, como es normal, jugaba en casa y tenía que ir a por el empate».